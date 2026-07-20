Над Севастополем уничтожили украинские беспилотники

Силы противовоздушной обороны (ПВО) и мобильные огневые группы сбили над Севастополем два беспилотных летательных аппарата Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил в мессенджере «Макс» губернатор города Михаил Развожаев.

Вражеские дроны были уничтожены в Балаклавском районе. По предварительным данным, люди не пострадали, написал чиновник.

В министерстве обороны России сообщили, что в ночь на 20 июля силы ПВО ликвидировали 381 украинский беспилотник самолетного типа над российскими регионами, в том числе над республикой Крым и акваториями Азовского и Черного морей.

До этого мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что в направлении столичного региона ночью летело более 400 украинских беспилотных летательных аппаратов. По его словам, большинство БПЛА нейтрализовали силы противовоздушной обороны на дальних подступах.

Ранее губернатор Воробьев рассказал о последствиях атаки БПЛА на Московскую область.