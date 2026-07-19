Боевики атаковали армейскую колонну на севере Мали

Армейская колонна была атакована на севере Мали боевиками из «Фронта освобождения Азавада» и группировки «Джамаат Нусрат аль-Ислам валь-Муслимин», объявившей себя частью «Аль-Каиды» (организация запрещена в России). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Генеральный штаб Вооруженных сил Мали.

В публикации отмечается, что боевики устроили засаду в районе населенного пункта Табришат. Он находится на стратегически важной дороге между городами Гао и Анефис.

В генштабе добавили, что ВС Мали и союзники продолжают операции по наблюдению, контролю и обеспечению безопасности на территории страны.

До этого заместитель главы МИД РФ Георгий Борисенко заявил, что Россия обучает военных африканских стран применять военную технику для укрепления их обороноспособности. По словам дипломата, российские военные обучают местных бойцов применять военное оборудование и технику. Так, подразделения Африканского корпуса Вооруженных сил России находятся в Мали и в других странах Конфедерации государств Сахеля.

Ранее Путин высказался о развитии отношений РФ со странами Африки.