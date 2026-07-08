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Армия

В Мали уничтожили ряд полевых командиров боевиков

В Мали уничтожили большинство напавших боевиков и несколько полевых командиров
Maksim Konstantinov/Global Look Press

Африканский корпус Вооруженных сил России во взаимодействии с армией Мали ликвидировали ряд полевых командиров и большую часть боевиков, которые совершили атаки на часть населенных пунктов в этой стране Африки. Об этом сообщил ТАСС корреспондент издания «Африканская инициатива» Андрей Белоногов.

«Бои продолжаются в ряде населенных пунктов, но основная часть террористов уже нейтрализована. Им были нанесены большие потери», — сказал Белоногов.

По его словам, также были уничтожены несколько полевых командиров боевиков.

4 июля в министерстве обороны Мали заявили, что вооруженные силы страны взяли ситуацию под контроль после нападений террористов. В ведомстве отметили, что военные продолжают зачистку в ряде городов с использованием сухопутных сил и авиации.

До этого отряды боевиков напали на армейские позиции в малийских городах Агуэлок, Анефис, Гао, Кеньероба, Конна, Севаре, Сомадугу.

Ранее в Кремле заявили, что Россия продолжит борьбу с терроризмом в Мали.

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