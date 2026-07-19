Стало известно о спасении сотрудниками склада десятков людей при атаке БПЛА

Два сотрудника распределительного центра в городе Котовске Тамбовской области спасли десятки людей во время атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом сообщается на странице администрации Тамбовского муниципального округа в социальной сети «ВКонтакте».

В публикации отмечается, что после начала атаки старшие смены организовали собрание и отпустили всех сотрудников, которые могли и хотели уехать, домой. Один из мужчин решил собрать оставшихся у стены из соображений безопасности. Через пять минут взрывной волной в здании выбило окна.

Позднее мужчины не дали выбежать людям из-под бетонной крыши на открытую местность, что послужило им убежищем при последующих атаках.

В ночь на 18 июля беспилотники атаковали логистические центры Wildberries в Котовске Тамбовской области и подмосковной Электростали. По данным властей, при ударе по складу в Котовске несовместимые с жизнью травмы получили семь сотрудников ночной смены, еще 25 человек были ранены. В регионе после атаки отменили все развлекательные мероприятия.

Ранее под Ставрополем после атаки БПЛА детонировали огнеопасные материалы.