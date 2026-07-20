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Армия

На подлете к Москве сбили еще 20 беспилотников

Собянин сообщил об уничтожении 58 дронов ВСУ на подлете к Москве
Aleksey Ivanov/TV Zvezda/Global Look Press

Системы противовоздушной обороны (ПВО) Минобороны уничтожили 20 беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ), летевших на Москву. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем канале в мессенджере «Макс».

По словам градоначальника, общее число дронов, пытавшихся атаковать столицу за ночь 20 июля, достигло 58. Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков, уточник Собянин.

До этого Собянин сообщал, что в период с вечера 11 июля до утра 18 июля в направлении Москвы и Подмосковья было зафиксировано 1892 беспилотных аппарата. Большую часть целей удалось нейтрализовать на дальних подступах, у границ столицы ликвидировали 207 дронов.

В ночь на 18 июля украинские беспилотники нанесли удары по складским комплексам Wildberries, расположенным в Котовске Тамбовской области и подмосковной Электростали. В результате атаки на склад в Котовске семь сотрудников ночной смены получили травмы, несовместимые с жизнью, еще 25 человек пострадали. Власти региона приняли решение отменить все развлекательные мероприятия. Подробности атаки — в материале «Газеты.Ru».

Ранее российские военные за сутки сбили почти 700 дронов ВСУ.

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