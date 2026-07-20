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Армия

На подлете к Москве уничтожили еще 12 беспилотников

Собянин: силы ПВО отразили атаку еще 12 дронов, летевших на Москву
Ilya Galakhov/Global Look Press

Средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили еще 12 беспилотников, летевших к Москве. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в «Максе».

По его словам, всего на подлете к Москве было сбито 27 дронов. Градоначальник также добавил, что на месте падения обломков беспилотников работают специалисты экстренных служб.

Минобороны РФ ранее сообщало, что за неделю ПВО ликвидировали над регионами России не менее 5083 дронов. Самое большое количество беспилотников было перехвачено и уничтожено 13 июля (926) и 16 июля (802). Большинство налетов было совершено на европейскую часть страны.

19 июля министерство обороны заявило, что средства ПВО в течение дня уничтожили над территорией России 161 украинский беспилотник. Беспилотники были сбиты над Белгородской, Брянской, Владимирской, Калужской, Курской, Тульской областями, Московским регионом, Краснодарским краем, Крымом и Черным морем.

Ранее телеведущий Соловьев едва не попал под удар украинского БПЛА на трассе «Новороссия».

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