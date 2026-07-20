США начали новую волну ударов по Ирану

Американские военные начали новую волну ударов по Ирану. Об этом сообщает Центральное командование Вооруженных сил США (CENTCOM) на своей странице в соцсети X.

В публикации CENTCOM говорится, что удары призваны ослабить способность Ирана угрожать торговому судоходству в Ормузском проливе. Атаки наносятся уже девятую ночь подряд.

Восьмая ночная серия ударов по Ирану была завершена накануне. Тогда, по данным командования, под удары попали иранские военные береговые объекты наблюдения, системы противовоздушной обороны, морские объекты, а также склады ракет и беспилотных летательных аппаратов.

Атаки также были нацелены на силы Корпуса стражей исламской революции (КСИР), которые 17 июля, по данным американской стороны, атаковали военнослужащих США в Иордании. Всего на Ближнем Востоке действуют более 50 тысяч американских солдат, добавили в командовании.

До этого Иран пригрозил перейти к наступлению и «фазе полного уничтожения», если США продолжат атаки. Командующий военно-космическими силами КСИР Маджид Мусави заявил, что удары по противнику будут до тех пор, пока на южное побережье страны и в Ормузский пролив не вернется спокойная обстановка.

Ранее в Бахрейне объявили воздушную тревогу.