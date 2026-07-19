США завершили очередную волну ударов по Ирану

CENTCOM заявило о завершении новой серии ударов по Ирану

Американские военные завершили восьмую ночную серию ударов по Ирану. Об этом сообщило Центральное командование ВС США на Ближнем Востоке (CENTCOM) в соцсети Х.

«В течение восьмой ночи подряд ударов США силы ЦЕНТРАЛЬНОГО командования успешно наносили удары по иранским военным береговым объектам наблюдения и противовоздушной обороны, морским объектам и местам хранения ракет и беспилотных летательных аппаратов, что продолжало снижать военный потенциал Ирана», — говорится в заявлении.

Удары также были нацелены на силы Корпуса стражей исламской революции, которые 17 июля атаковали военнослужащих США в Иордании. Всего на Ближнем Востоке действуют более 50 тыс. американских солдат, добавили в CENTCOM.

Объявляя о начале новой волны атаки, командование заявило, что эти удары призваны ослабить способность Ирана угрожать торговому судоходству в Ормузском проливе.

До этого стало известно, что США стягивают на Ближний Восток дополнительные истребители и самолеты-заправщики с германской и британской авиабаз.

Ранее США ударили по иранскому городу на побережье Ормуза.