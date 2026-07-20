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Армия

Российские военные нанесли удары по судам, используемым в интересах ВСУ

ВС РФ нанесли удары по портам Украины и судам, используемым в интересах ВСУ
Алексей Майшев/РИА Новости

Российские военные нанесли новые удары по портовой инфраструктуре Украины и судам, задействованным в интересах Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщили в Минобороны РФ.

В ведомстве уточнили, что противокорабельными ракетами «Оникс», крылатыми ракетами и барражирующими боеприпасами поражены несколько объектов. В одесском порту уничтожены цех сборки беспилотников дальнего действия и место стоянки бензовозов. В порту «Южный» поражен склад с западным военным имуществом. Кроме того, в районе населенного пункта Новые Беляры уничтожены пять резервуаров с горюче-смазочными материалами.

Кроме того, самолетами Воздушно-космических сил (ВКС) России и беспилотниками нанесены удары по двум балкерам с военным грузом в порту Одессы и еще двум судам севернее острова Змеиный, с которых ВСУ осуществляли запуски ударных дронов и безэкипажных катеров.

До этого в Минобороны РФ сообщали, что за неделю российские военные нанесли удары по 24 морским судам, использовавшимся в интересах украинской армии. Среди пораженных целей — 14 сухогрузов, три морских парома, два контейнеровоза, танкер, килекторное судно, плавучий док и два катера. Также ударам подверглась инфраструктура портов Одессы, Черноморска, Южного и Днепро-Бугского, использовавшаяся для разгрузки и хранения военных грузов и горюче-смазочных материалов.

Ранее в Турции назвали угрозой атаки ВСУ на суда в Черном море.

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