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Армия

В Турции назвали угрозой атаки ВСУ на суда в Черном море

Aydınlık: атаки ВСУ на суда в Черном море создают угрозу для энергобезопасности
Владимир Астапкович/РИА Новости

Турция может столкнуться с угрозой энергетической безопасности из-за атак Вооруженных сил Украины (ВСУ) на коммерческие суда в Черном море. Об этом пишет газета Aydınlık со ссылкой на экспертов.

По словам морского эксперта Козана Эркана, в период с 9 по 11 июля ВСУ повредили около 50 судов. При этом украинские войска при нанесении ударов в районе острова Змеиный задействуют беспилотники.

«Обстрелу подвергаются и суда, принадлежащие турецкой стороне и управляемые ею. Гражданское судоходство — это жизненно важная артерия Черного моря», — сказал эксперт.

Журналисты отметили, что Турция ежемесячно импортирует более 5 млн баррелей нефти из России. В связи с этим подобные атаки могут создать угрозу для энергоснабжения страны, следует из материала.

В июне турецкая партия Vatan («Родина») выступила против дальнейшей военной помощи Украине после сообщений об атаках на связанные с Турцией суда в Черном и Азовском морях. Фракция также призвала власти страны вызвать украинского посла и направить ему ноту протеста в связи с инцидентами, затронувшими турецкие интересы.

Ранее в МИД РФ назвали терактом нападение ВСУ на танкеры в Черном море.

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