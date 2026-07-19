Военный США погиб в Ираке, пытаясь обезвредить иранский дрон-камикадзе

В субботу, 18 июля, в Ираке погиб американский военный, написало в соцсети X объединенное центральное командование ВС США (CENTCOM).

В посте уточняется, что это произошло во время «контролируемой детонации» неразорвавшегося боеприпаса со сбитого иранского дрона-камикадзе. Еще один солдат был ранен.

18 июля CENTCOM сообщило, что двое американских военных получили в бою несовместимые с жизнью травмы при ударах Ирана по военным объектам США в Иордании. В это время силы страны и ее союзников отражали налеты ракет и дронов Исламской Республики.

В командовании добавили, что еще один американский военный пропал без вести. Кроме того, четверо солдат попали в больницу, еще у нескольких легкие травмы. После этого президент США назвал случившееся в Иордании «очень печальным». Глава государства сказал, что ему тяжело такое видеть, но «это на благо» страны.

Ранее солдаты США, выжившие после удара иранского «Шахеда», обвинили своих генералов.