Российские военные поразили резервуары с горючим в Одесской области

ВС РФ поразили пять резервуаров с горючим для ВСУ в Одесской области

Российские военные в районе населенного пункта Новые Беляры Одесской области поразили пять резервуаров с горюче-смазочными материалами, предназначенными для Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщается в Telegram-канале министерства обороны России.

В ведомстве отметили, что населенный пункт находится в 15 км северо-восточнее порта «Одесса».

19 июля сообщалось, что завод, склады и оборудование украинской компании UKRTAC, которая производит военное снаряжение, уничтожены при российском ударе.

На сайте UKRTAC компания представляет себя как киевского производителя средств индивидуальной защиты. В ее каталоге есть бронежилеты, бронеплиты и баллистические пакеты, шлемы, защитные костюмы, снаряжение и средства тактической медицины.

Утром в воскресенье Минобороны РФ сообщило о нанесении ударов по предприятиям в Киеве и Киевской области, где, в том числе, производят детали для крылатых ракет «Фламинго», а также по логистическим центрам в украинской столице и области.

Ранее Зеленский подтвердил, что ночная атака РФ на Киев стала одной из самых массированных.