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Армия

Мужчину ранило при ударе ВСУ по АЗС в Курской области

В Курской области при атаке на АЗС пострадал житель Льгова
Наталья Селиверстова/РИА Новости

ВСУ атаковали АЗС (автозаправочную станцию) в городе Льгов, написал на канале в «Максе» губернатор Курской области Александр Хинштейн.

Чиновник сообщил, что при этом слепые осколочные ранения левой ноги получил 55-летний местный житель. Врачи оказали ему помощь, скоро мужчину перевезут в Курск. Глава региона призвал местных жителей сохранять максимальную бдительность на фоне продолжающихся налетов.

В начале месяца Вооруженные силы Украины с помощью беспилотника нанесли удар по скоплению людей на АЗС в Новоайдарском округе Луганской народной республики. В результате ранения различной степени тяжести получили пять человек.

Тогда же ВСУ совершили атаку на на автозаправку в хуторе Фонов Рыльского района Курской области. При этом пострадал 58-летний мужчина. Он получил слепые осколочные ранения груди и левого бедра и акубаротравму (контузию), но отказался от госпитализации. Атакованная АЗС была незначительно повреждена.

Ранее Германия начала брать «уроки войны» у ВСУ.

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