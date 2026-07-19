ВС РФ ударили «Геранью» по центру переработки углеводородов в Полтавской области

Российские Вооруженные силы уничтожили центр переработки углеводородов, расположенный в Полтавской области. Об этом сообщила прес-служба Минобороны РФ.

Удары по объекту, расположенному в районе населенного пункта Базилевщина, нанесли расчеты БПЛА «Герань-4 сикер».

До этого российские войска беспилотных систем нанесли удары «Геранями» по нескольким ключевым логистическим узлам на Украине. Накануне ВС РФ поразили логистический центр в Черниговской области, на который доставляли военные грузы для подразделений украинских Вооруженных сил.

Еще один важный объект в Днепре (бывшем Днепропетровске), использовавшийся в интересах ВСУ, получил повреждения после ударов российской армии.

Также БПЛА «Герань-4 сикер» поразил железнодорожный локомотив, используемый для перевозки вооружение и спецтехнику для украинской армии, в Запорожской области.

Ранее ВС РФ ударили по кораблям в портах Одесской и Николаевской областях.