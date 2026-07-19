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Армия

В Израиле заявили о запуске иранской ракеты в сторону Иордании

ЦАХАЛ: зафиксирован запуск ракеты из Ирана в сторону иорданской Акабы
AP

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) зафиксировала запуск ракеты из Ирана в сторону города Акаба в Иордании. Об этом ЦАХАЛ сообщил в Telegram-канале.

«Возможно, в результате обстрела произойдет распространение огня на территорию Израиля. В связи с этим на юге Израиля могут быть включены сирены», — говорится в заявлении.

В ЦАХАЛ добавили, что при срабатывании тревоги жителям следует укрыться в безопасном месте и оставаться в нем до дальнейшего уведомления.

14 июля американские войска возобновили удары по Ирану. В ответ на это силы Корпуса стражей исламской революции (КСИР) атаковали объекты США в Бахрейне и Кувейте. По данным иранских военных, в результате атак были поражены ангары на базе Шейх Иса в Бахрейне, а также площадка развертывания беспилотников на базе Али аль-Салем в Кувейте. Также Тегеран отвечает атаками на военные объекты США в Иордании.

Ранее в США поняли, что Иран приспособился к американским системам обороны.

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