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Армия

В США поняли, что Иран приспособился к американским системам обороны

WSJ: в США признали, что Иран приспособился к американским системам обороны
Majid Asgaripour/WANA/Reuters

Иран адаптировался к американским системам обороны и способен поражать военные объекты на базах США в регионе. Об этом сообщила газета The Wall Street Journal.

Издание пообщалось с американскими чиновниками. Те утверждают, что иранские ракеты способные летать на высокой скорости и маневрировать при подлете к земле.

Центральное командование Вооруженных сил США ранее признало, что два американских военнослужащих в Иордании погибли во время отражения атаки со стороны Ирана с применением баллистических ракет и беспилотников.

17 июня между США и Ираном был заключен временный меморандум, который предусматривал прекращение боевых действий и начало новых переговоров. Однако 8 июля, после возобновления атак, президент США объявил о прекращении действия перемирия и отсутствии намерений вести дальнейшие переговоры с Ираном.

Позже Верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи заявил, что нарушение Соединенными Штатами меморандума о взаимопонимании с Ираном подрывает доверие к подписи американского президента.

Ранее Иран отказался выполнять обязательства по соглашению с США.

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