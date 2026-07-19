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Армия

Соловьев рассказал об оснащении украинских дронов на трассе «Новороссия»

Соловьев: БПЛА ВСУ на трассе «Новороссия» был оснащен антенной Starlink
Global Look Press

Украинский беспилотник, уничтоженный на трассе Р-280 «Новороссия», был оборудован антенной компании Starlink. Об этом заявил телеведущий Владимир Соловьев в эфире программы «Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым».

По его словам, на участке, где работала съемочная группа, за четыре часа сбили 17 дронов противника.

«Сказки про то, что все на искусственном интеллекте, опровергаются практикой: тот, который сбили, у него сверху находилась антенна Starlink. Если у тебя был бы искусственный интеллект, то заход на цель осуществлялся бы по совершенно другой траектории», — сказал он.

Накануне сообщалось, что Соловьев и его съемочная группа оказались рядом с местом атаки украинского беспилотника на трассе Р-280 «Новороссия» во время съемок документального проекта «За лентой» для телеканала «Россия 1». В какой-то момоент российские бойцы заметили в небе украинский беспилотник. Благодаря оперативным действиям военных атаку удалось предотвратить, а съемочная группа не пострадала.

13 июля на трассе «Новороссия» произошел инцидент с участием министра молодежной политики Запорожской области Егора Логунова. Он получил ранения в результате атаки украинского БПЛА.

Ранее Соловьев обозначил сроки перехода Донбасса под полный контроль России.

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