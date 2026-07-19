Иностранец пострадал при атаке ВСУ на склад Wildberries

Гражданин Белоруссии оказался в числе пострадавших при атаке беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ) на склад Wildberries в Котовске Тамбовской области. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе регионального Минздрава.

«Один из пострадавших — гражданин Республики Беларусь», — уточнили в ведомстве.

18 июля украинские беспилотники атаковали логистические центры Wildberries в Котовске Тамбовской области и подмосковной Электростали. По данным властей, при ударе по складу в Котовске не выжили семь сотрудников ночной смены, еще 25 человек пострадали. При атаке на Электросталь, уточнил губернатор Московской области Андрей Воробьев, пострадали 57 человек, один не выжил.

По словам губернатора Тамбовской области Евгения Первышова, дроны были снаряжены поражающими элементами для большего числа жертв. Система противовоздушной обороны (ПВО) сработала: на подлете было сбито 28 БПЛА. Глава региона уточнил, что если бы эти БПЛА достигли цели, количество пострадавших среди мирного населения могло быть гораздо больше. Подробнее об атаке — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Wildberries прокомментировали атаку на логистические центры компании.