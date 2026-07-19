США начали перебрасывать истребители на Ближний Восток

WSJ: США перебрасывают на Ближний Восток истребители и самолеты-заправщики

США стягивают на Ближний Восток дополнительные истребители и самолеты-заправщики. Об этом сообщает The Wall Street Journal.

В регион перебрасываются истребители F-16 с германской авиабазы Шпангдалем и F-35 с британской авиабазы Лейкенхит.

Самолеты-заправщики также направляются на Ближний Восток.

17 июня между США и Ираном был заключен временный меморандум, который предусматривал прекращение боевых действий и начало новых переговоров. Однако 8 июля, после возобновления атак, президент США объявил о прекращении действия перемирия и отсутствии намерений вести дальнейшие переговоры с Ираном.

Иран пригрозил перейти к наступлению и «фазе полного уничтожения», если США продолжат атаки.

Позже Верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи заявил, что нарушение Соединенными Штатами меморандума о взаимопонимании с Ираном подрывает доверие к подписи американского президента.

Ранее Иран нанес ракетный удар по военной базе США в Саудовской Аравии.