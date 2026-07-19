США ударили по иранскому городу на побережье Ормуза

Американские ВС атаковали расположенный на побережье Ормуза иранский Сирик, сообщает агентство Mehr.

Телеканал Press TV передал, что в городе прогремело несколько взрывов.

Это произошло после заявления центрального командования ВС США (CENTCOM) о начале новой волны ударов по целям в Исламской Республике.

До этого Иран пригрозил перейти к наступлению и «фазе полного уничтожения», если США продолжат атаки. Командующий военно-космическими силами КСИР (Корпуса стражей исламской революции) Маджид Мусави заявил, что удары по противнику будут до тех пор, пока на южное побережье страны и в Ормузский пролив не вернется спокойная обстановка.

Соединенные Штаты несколько ночей подряд наносили удары по целям в Исламской Республике — и, по данным Axios, готовятся к эскалации: американский президент изучает варианты проведения масштабной военной операции, а в Израиле ожидают прибытия десятков американских самолетов-заправщиков.

Ранее Иран отказался выполнять обязательства по соглашению с США.