Авианосная группа Франции участвовала в разведке ситуации в конфликте на Украине

Авианосная группа Франции участвовала в разведке ситуации в зоне СВО. Об этом адмирал Тибо Одо де Поссес сообщил газете Journal du Dimanche.

«Макрон (президент Франции) попросил нас продолжать наши задачи по оценке ситуации на кризисных театрах, в частности касательно Украины, но также операций, проводимых в Ливане Израилем», — сказал он.

Данные собирались для анализа ситуации с целью принятия решений, сообщил адмирал.

Недавно финский политик, член партии «Альянс свободы» Армандо Мема раскритиковал намерение Франции и Швеции передать Украине более 200 истребителей в ближайшие несколько лет. По мнению политика, чем больше оружия Украина получит, тем больше ее ждет разрушений.

13 июля в Париже прошел саммит «коалиции желающих». Западные союзники пытаются добиться усиления противовоздушной обороны Украины. По данным Bloomberg, Евросоюз разрешит Украине закупать британское вооружение на €60 млрд, выделенных Киеву на оборонные нужды.

Ранее в Совфеде пообещали «любым видом оружия» уничтожить войска НАТО на Украине.