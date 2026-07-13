В Совфеде пообещали «любым видом оружия» уничтожить войска НАТО на Украине

Россия любым оружием уничтожит войска НАТО, если они появятся на территории Украины. Об этом «Газете.Ru» заявил заместитель председателя комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров, комментируя планы так называемой «коалиции желающих» о развертывании сил НАТО на украинской территории после завершения СВО.

«Появятся войска на Украине — они будут уничтожены. Тут даже сомнений никаких не должно быть. Причем [будут уничтожены] любым видом оружия. Им там делать нечего. Украина должна быть нейтральной страной, иначе война эта не закончится, либо закончится тяжелым поражением Европы. Я думаю, что, пока до них это не дойдет, бесполезно с ними разговаривать. Нынешнее поколение европейских политиков, к сожалению, уже настолько поражено этой русофобской заразой, что исправить его невозможно. Будем ждать смены европейских лиц», — подчеркнул он.

Джабаров напомнил, что Россия начинала СВО в 2022 году не только для демилитаризации и денацификации Украины, но и для того, чтобы в этой стране не было войск НАТО, а сам Киев не помышлял об интеграции в альянс.

В Париже 13 июля пройдет саммит «коалиции желающих», Франция предложит развернуть многонациональные силы на Украине по завершении конфликта, сообщает Euronews.

В саммите примут участие 25 стран, в том числе Украина. Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте также прибудет на мероприятие.

Встреча состоится в парижском Доме инвалидов за день до празднования Дня взятия Бастилии. Президент Франции Эммануэль Макрон хочет, чтобы саммит стал символом поддержки Украины и «европейского стратегического пробуждения», говорится в сообщении.

Ранее Евросоюз разрешил Киеву тратить выделенные ему средства на приобретение британского оружия.