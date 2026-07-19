Украинский десантник сдался в плен на днепропетровском направлении. Об этом сообщил ТАСС командир мотострелковой роты Александр Волков.

«Человек не хотел воевать, он принес полностью чистый автомат, полностью боекомплект, который ему выдало командование и сдался в плен», — сказал он.

По словам Волкова, сдавшийся в плен украинский десантник говорил, что не хочет воевать, его заставили поехать на фронт.

До этого пленный военнослужащий ВСУ Илья Лурин заявил, что Украина накапливает долги и несет большие человеческие потери, не приближаясь при этом к членству в Евросоюзе или НАТО. Вместо достижения конкретных политических целей страна, как он считает, лишь затягивает конфликт.

В январе украинские военные рассказали изданию The New York Times, что цель Вооруженных сил Украины состоит не в том, чтобы удержать «каждый клочок» территории, а в том, чтобы не дать России нарастить темпы боевых действий и укрепить свои позиции на мирных переговорах.

Ранее пленный боец ВСУ заявил о тяжелом положении украинских сил под Красным Лиманом.