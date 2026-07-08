Украина накапливает долги и несет большие человеческие потери, не приближаясь при этом к членству в Евросоюзе или НАТО, заявил пленный военнослужащий ВСУ Илья Лурин в беседе с РИА Новости.

«Вышло так, что мы не в Европе, мы не в НАТО, просто Украина берет долги везде, одновременно с этим жертвует кучу людей», — сказал он.

По словам Лурина, вместо достижения конкретных политических целей страна, как он считает, лишь затягивает конфликт. Он также выразил мнение, что, если бы Украина не отдалялась от России, ей удалось бы избежать многих проблем, включая военный конфликт и рост задолженности.

В январе украинские военные рассказали изданию The New York Times, что цель Вооруженных сил Украины состоит не в том, чтобы удержать «каждый клочок» территории, а в том, чтобы не дать России нарастить темпы боевых действий и укрепить свои позиции на мирных переговорах. Солдаты также отметили, что Украине не хватает войск «ни для отражения проникновений, ни для проведения атак». Издание подчеркнуло, что нехватку военных кадров усугубили уклонение от призыва и дезертирство в ВСУ.

Ранее в Германии назвали «ужасной» ситуацию на фронте для Украины.