Верховный лидер Ирана заявил о ничтожности подписи президента США

Верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи заявил, что нарушение Соединенными Штатами меморандума о взаимопонимании с Ираном подрывает доверие к подписи американского президента. Об этом сообщило информагентство Tasnim.

«Недавние действия США, нарушающие условия меморандума, подписанного лидерами Ирана и США, вновь подчеркивают, насколько незначительной является подпись президента США, а также подтверждают, что запугивание и агрессия являются частью американской политики», — отметил Хаменеи в своем обращении.

Он добавил, что Иран и его союзники, выступающие против США и Израиля, подготовили «важный урок» для Вашингтона, который пытается развязать конфликт с Тегераном и понесет за это серьезные последствия.

17 июня между США и Ираном был заключен временный меморандум, который предусматривал прекращение боевых действий и начало новых переговоров. Однако 8 июля, после возобновления атак, президент США объявил о прекращении действия перемирия и отсутствии намерений вести дальнейшие переговоры с Ираном.

Ранее эксперты из России предсказали новую войну между США и Ираном.