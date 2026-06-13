Ганчев: ВС РФ эвакуировали из Купянска четырех мирных жителей по их просьбе

Военнослужащие Вооруженных сил России провели эвакуацию четырех гражданских лиц из Купянска в Харьковской области по их просьбе. Об этом сообщил глава пророссийской военно-гражданской администрации региона Виталий Ганчев в своем Telegram-канале.

«Российские военнослужащие и сотрудники администрации эвакуировали четырех мирных жителей из Купянска. Люди сами обратились за помощью к нашим бойцам, после чего их максимально оперативно вывели из города и передали сотрудникам администрации», — заявил он.

По словам Ганчева, эвакуированным предоставляется необходимая поддержка. Он отметил, что один из них, подававший документы на получение российского гражданства еще в 2022 году, наконец смог получить паспорт РФ, оказавшись на подконтрольной России территории.

До этого сообщалось, что украинские военные блокируют процесс эвакуации гражданских лиц из Купянска. Как стало известно, жители города фактически используются ВСУ в качестве живого щита.

Ранее была названа страна, граждане которой чаще остальных просят убежища в России.