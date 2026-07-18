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Армия

В Белгородской области при атаке украинского БПЛА на автобус погиб человек

Шуваев: ВСУ атаковали дронами автобус в Белгородской области, один человек погиб
Антон Вергун/РИА Новости

В Белгородской области в результате атаки со стороны ВСУ на пассажирский автобус в поселке Дубовое один человек погиб, еще четверо, среди которых 16-летняя девушка, получили ранения. Об этом сообщил временно исполняющий обязанности губернатора региона Александр Шуваев на платформе «Макс».

«Вражеский дрон нанес очередной подлый удар по пассажирскому автобусу — в этот раз в поселке Дубовое. К сожалению, от полученных травм на месте скончался мужчина. Также пострадали четыре мирных жителя», — говорится в посте.

По информации Шуваева, 16-летняя девушка с осколочным ранением бедра получает лечение в детской областной клинической больнице.

Трое других пострадавших находятся в городской больнице №2 Белгорода. Двое мужчин получили осколочные ранения, один из них находится в крайне тяжелом состоянии. У женщины предварительно выявили акубаротравму, она проходит медицинское обследование.

Накануне на автодороге «Новороссия» (Р-280) в районе Чонгара (Херсонская область) украинские беспилотники атаковали автомобили, в результате чего три человека пострадали, двоих из них спасти не удалось.

Ранее сообщалось, что более 120 БПЛА атаковали российские регионы за 12 часов.

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