Военные РФ продолжают уничтожать подразделения ВСУ на восточном берегу Оскола

Российские подразделения продолжают уничтожение частей ВСУ на восточном берегу реки Оскол, к югу от Боровой. Об этом заявил начальник Генерального штаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов, чьи слова приводит пресс-служба Минобороны.

«В районе южнее Боровой продолжается ликвидация формирований ВСУ на восточном берегу реки Оскол. Ведутся уличные бои в Подлимане», — заявил руководитель Генштаба.

Он также отметил, что бойцы 25-й армии ВС РФ завершают взятие под контроль Красного Лимана. По его словам, этот населенный пункт имеет ключевое значение для дальнейшего продвижения российских войск в ДНР.

18 июля Герасимов, являющийся первым заместителем министра обороны России, проверил выполнение боевых задач частями «Запада». На командном пункте он заслушал доклад командующего группировкой генерал-полковника Сергея Кузовлева о текущей обстановке в его зоне ответственности.

Ранее сообщалось, что группировка войск «Запад» продвигается в национальном парке «Святые Горы».