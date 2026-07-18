Группировка войск «Запад» продвигается в национальном парке «Святые Горы»

Силы российской группировки «Запад» продолжают успешное продвижение в национальном парке «Святые Горы» Донецкой народной республики, уничтожая противников в Святогорске и Щурово. Об этом сообщил начальник Генерального штаба ВС РФ Валерий Герасимов, чьи слова приводит пресс-служба Минобороны..

«Соединения группировки успешно продвигаются в национальном парке «Святые Горы», а также уничтожают формирования противника», — подчеркнул глава Генштаба.

Он также проверил выполнение боевых задач подразделениями группы «Запад» и заслушал доклад командующего группировкой Сергея Кузовлева о текущей ситуации в зоне ответственности, а также отчеты командующих объединениями и командиров соединений о результатах операций.

На днях стало известно, что российские войска достигли окрестностей Славянска в ДНР и начали входить в город. В связи с этим украинские военные пытаются отступать, устанавливая мины на дорогах.

Ранее Герасимов заявил о полном освобождении Красного Лимана в ДНР.