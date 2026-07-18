«Оборона ВСУ сломлена»: Герасимов заявил о завершении освобождения Красного Лимана в ДНР

Подразделения 25-й армии Вооруженных сил России завершают освобождение Красного Лимана в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом заявил начальник Генерального штаба ВС РФ Валерий Герасимов.

«Организованная оборона противника в городе сломлена, ведется уничтожение отдельных очагов сопротивления», — сказал он.

По его словам, Красный Лиман имеет ключевое значение для дальнейшего продвижения российских войск в ДНР.

11 июля начальник службы беспилотных систем ВС РФ с позывным «Буржуй» заявил, что армия России не позволит украинским военнослужащим покинуть Красный Лиман. Он отметил, что у противника «выбор небольшой: либо мы их уничтожим, либо они сдадутся в плен».

Красный Лиман является крупным логистическим узлом и тыловой базой для ВСУ. Из этого населённого пункта украинские военные ведут огневой контроль трассы Сватово — Кременная — Рубежное — Северодонецк. По данным Минобороны России, взятие под контроль Красного Лимана позволит развивать наступление в направлении Славянска и Краматорска.

Ранее российский офицер рассказал о ситуации в Красном Лимане.