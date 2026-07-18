Герасимов: ВС РФ вышли на окраины Николаевки и наступают на Дружковку в ДНР

Подразделения «Южной» группировки войск продолжают наступление сразу на нескольких направлениях в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом заявил начальник Генерального штаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов.

По его словам, подразделения 3-й армии, наступающие в направлении Славянска и Краматорска, освободили Пискуновку и вышли к окраинам Николаевки.

Кроме того, после освобождения Константиновки войска развивают наступление в сторону Дружковки. Герасимов отметил, что передовые отряды вошли в Алексеево-Дружковку, где ведут боевые действия.

16 июля замкомандира инженерно-саперного полка группы «Запад» заявил, что подразделения ВС РФ достигли окрестностей Славянска и начали заходить в город. По мере приближения российских войск Вооруженные силы Украины (ВСУ) пытаются отходить, минируя дороги. Глава ДНР Денис Пушилин также заявил, что российские войска вплотную подошли к позициям ВСУ в Славянске. На фоне приближения российских сил в этот город переброшены подразделения штурмового полка «Айдар» (признан террористической организацией и запрещен в России), которые могут использоваться как заградотряды. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее эксперт объяснил, почему Зеленский не признает потерю Константиновки.