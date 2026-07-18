Герасимов заявил о наступлении войск «Запада» на широком фронте

Начальник Генерального штаба Вооруженных сил Российской Федерации Валерий Герасимов сообщил о наступлении группировки войск «Запад» на широком фронте в рамках своей зоны ответственности. Его слова приводит пресс-служба Минобороны.

«Группировка войск «Запад» наступает на широком фронте в своей полосе ответственности», — заявил он.

В своем обращении глава Генштаба отметил, что основное внимание сосредоточено на выполнении задач по освобождению Донецкой Народной Республики различными соединениями и воинскими частями.

Герасимов, являющийся первым заместителем министра обороны России, проверил выполнение боевых задач частями «Запада». На командном пункте он заслушал доклад командующего группировкой генерал-полковника Сергея Кузовлева о текущей обстановке в зоне ответственности, а также информацию от командующих объединениями и командиров соединений о достигнутых результатах выполнения поставленных задач.

На днях стало известно, что российские военные достигли окрестностей Славянска в ДНР и начали заходить в город. По мере приближения ВС РФ украинские военные пытаются отходить, минируя дороги.

Ранее Герасимов заявил о завершении освобождения Красного Лимана в ДНР.