В Кувейте заявили о пожаре после ударов Ирана

Пожар произошел на электростанции и опреснительной установке в Кувейте

Пожар произошелв Кувейте в комплексе, совмещающем электростанцию и опреснительную установку, в результате ударов вооруженных сил Ирана. Об этом сообщило Министерство электроэнергетики, водоснабжения и возобновляемых источников энергии Кувейта в социальной сети X.

Отмечается, что на фоне атаки работа комплекса была частично ограничена. Люди не пострадали. В настоящее время экстренные службы работают над ликвидацией последствий атаки.

18 июля Корпус стражей исламской революции (КСИР, элитные части вооруженных сил Ирана) заявил, что нанес удары по причалу для заправки американских военно-морских судов в порту Аль-Ахмади и центру связи и коммуникаций США в Кувейте.

До этого сообщалось, что взрыв произошел в городе Эль-Хардж в Саудовской Аравии, где расположена авиабаза принца Султана (Prince Sultan Air Base — PSAB), на территории которой дислоцируется 378-е авиационное экспедиционное крыло военно-воздушных сил США.

Накануне КСИР пригрозил США и странам Ближнего Востока, где находятся американские военные базы, суровой расплатой в случае продолжения ударов по гражданской инфраструктуре Ирана.

Ранее США ударили по иранским городам Бендер-Аббас и Джаск.