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Армия

Названа неожиданная версия убийства найденного без головы и органов бойца ВСУ

Иванников: боец ВСУ без головы и органов мог стать жертвой трансплантологов
Oleg Petrasiuk/Ukrainian Armed Forces/Reuters

Дело о найденном без головы и внутренних органов военнослужащем Вооруженных сил Украины (ВСУ) Марьяне Пенкальском может быть связано с «черными трансплантологами». Об этом в беседе с aif.ru., заявил советник Российской академии ракетных и артиллерийских наук, кандидат исторических наук, подполковник запаса Олег Иванников.

Собеседник издания предположил, что что украинского бойца могли в буквальном смысле разобрать на донорские органы прямо в прифронтовой зоне, либо имитировать работу медиков, чтобы запутать следствие.

«Черные трансплантологи используют иностранных наемников для изъятия органов непосредственно на линии боевого соприкосновения. <...> с целью ... последующей перепродажи», – пояснил Иванников.

Украинские СМИ ранее писали, что тело украинского оператора БПЛА Марьяна Пенкальского нашли в лесополосе без головы и внутренних органов. Спустя полтора месяца поисков останки военнослужащего нашли в районе города Доброполья в Донецкой народной республике (ДНР).

Воинская часть оформила исчезновение военного как самовольное оставление части, что позже было признано судом незаконным. Родственники подозревают сослуживцев в убийстве, так как рядом с телом лежала его простреленная шапка: входное отверстие на лбу, выходное — на затылке.

Следователи рассматривали версию о самоубийстве, однако один из сослуживцев оспорил ее. Позже украинская полиция завела дело по статье об убийстве, ведется расследование.

Ранее бригада ВСУ запросила тысячу пакетов для тел.

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