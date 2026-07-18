Российские войска уничтожили пусковую установку ракет «Нептун-2»

Российские войска нанесли удар по пусковой установке и транспортно-заряжающей машине ракетного комплекса «Нептун-2» Вооруженных сил Украины (ВСУ) у населенного пункта Рыбаковка Николаевской области. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны России в мессенджере «Макс».

Также в ведомстве сообщили, что Вооруженные силы России нанесли удары по кораблям в портах Одессы и Одесской области, а также в Николаевской области Украины, которые использовались в интересах ВСУ.

Удары были нанесены высокоточным оружием воздушного базирования и ударными беспилотниками.

Российские военнослужащие уже несколько дней подряд наносят удары по целям в Киеве и Одессе. Накануне в министерстве обороны РФ сообщили, что были нанесены удары по резервуарам с горюче-смазочными материалами в порту «Одесса», которые были предназначены для нужд Вооруженных сил Украины.

По данным ведомства, за неделю российские войска нанесли удары по 24 морским судам, которые использовались в интересах украинской армии.

Ранее сообщалось, что армия России сосредоточила удары на украинских портах с целью обвала логистики.