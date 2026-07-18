Взрыв произошел в Саудовской Аравии

Press TV: взрыв произошел в городе Эль-Хардж в Саудовской Аравии

Взрыв произошел утром 18 июля в городе Эль-Хардж в Саудовской Аравии. Об этом сообщает иранский телеканал Press TV в Telegram-канале.

«Сообщается о взрыве в городе Эль-Хардж, Саудовская Аравия», — говорится в посте.

Информации о причине взрыва не приводится.

Согласно открытым источникам, в Эль-Хардже расположена авиабаза принца Султана (Prince Sultan Air Base — PSAB), на территории которой дислоцируется 378-е авиационное экспедиционное крыло военно-воздушных сил США.

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