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Армия

Взрыв произошел в Саудовской Аравии

Press TV: взрыв произошел в городе Эль-Хардж в Саудовской Аравии
Dora Ubaldina/Shutterstock/FOTODOM

Взрыв произошел утром 18 июля в городе Эль-Хардж в Саудовской Аравии. Об этом сообщает иранский телеканал Press TV в Telegram-канале.

«Сообщается о взрыве в городе Эль-Хардж, Саудовская Аравия», — говорится в посте.

Информации о причине взрыва не приводится.

Согласно открытым источникам, в Эль-Хардже расположена авиабаза принца Султана (Prince Sultan Air Base — PSAB), на территории которой дислоцируется 378-е авиационное экспедиционное крыло военно-воздушных сил США.

Накануне Корпус стражей исламской революции (КСИР, элитные части вооруженных сил Ирана) пригрозил США и странам Ближнего Востока, где находятся американские военные базы, суровой расплатой в случае продолжения ударов по гражданской инфраструктуре Ирана.

8 июля президент США на полях саммита НАТО заявил, что перемирие между Вашингтоном и Тегераном больше не действует. Он назвал иранцев «больными людьми» и «отбросами общества», а также сравнил Исламскую Республику с «раковой опухолью», которую, по его мнению, необходимо устранить ради стабильности на Ближнем Востоке. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее США ударили по иранским городам Бендер-Аббас и Джаск.

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