В небе над Ленобластью сбили украинский дрон

Один беспилотный летательный аппарат уничтожили в небе над Ленинградской областью на фоне объявленной беспилотной опасности . Об этом сообщил губернатор региона Александр Дрозденко в своем Telegram-канале.

Он также добавил, что боевая работа продолжается. Других подробностей не приводится.

В Ленинградской области ввели режим беспилотной опасности в 04:28 по московскому времени. Дрозденко предупредил жителей региона о возможных проблемах в работе мобильного интернета в Ленобласти.

Вместе с этим аэропорт Пулково в Санкт-Петербурге начал обслуживать рейсы по согласованию с соответствующими органами. В Росавиации предупредили о возможных изменениях в расписании рейсов. Ограничения связаны с необходимостью обеспечить безопасность полетов.

17 июля Минобороны РФ сообщило об уничтожении свыше 100 беспилотников Вооруженных сил Украины над российскими регионами, а также над акваториями двух морей морей.

Ранее в Госдуме напомнили россиянам, что делать при обнаружении обломков БПЛА.