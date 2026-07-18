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Армия

Силы ПВО сбили еще 15 БПЛА, летевших к Москве

Сообянин сообщил о еще 15 беспилотниках, сбитых на подлете к Москве
VLADJ55/Shutterstock/FOTODOM

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил в своем канале в «Максе», что силы противовоздушной обороны (ПВО) сбили еще 15 БПЛА, летевших на столицу.

«Сбиты еще 15 беспилотников, летевших на Москву», — поделился мэр столицы.

Он уточнил, что на месте падения обломков работают специалисты экстренных служб.

До этого Минобороны РФ сообщало, что над регионам России сбили более 100 украинских БПЛА.

Российские военные перехватили и уничтожили 105 украинских беспилотников самолетного типа над Белгородской, Брянской, Курской, Рязанской, Липецкой, Ростовской, Орловской областями, Краснодарским краем, Крымом, а также над Азовским и Черным морями.

18 июля губернатор Владимирской области Александр Авдеев сообщил, что беспилотник попал в квартиру в многоэтажном жилом доме во Владимире.

Он уточнил, что ликвидация открытого горения завершена, на месте работают специалисты экстренных служб.

Ранее украинские беспилотники повредили дома и предприятие в Самарской области.

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