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Армия

США ударили по иранскому острову

IRNA: США ударили по иранскому острову Ларек
P_Deshayes/Twitter

Вооруженные силы (ВС) США нанесли удар по иранскому острову Ларек, расположенному в Ормузском проливе. Об этом сообщает агентство IRNA со ссылкой на местные власти.

Утверждается, что одна из ракет поразила вышку местного центра по управлению морским движением. О пострадавших не сообщается.

17 июня США и Иран подписали временный меморандум о взаимопонимании, предусматривающий прекращение боевых действий и запуск нового раунда переговоров. Однако 8 июля, после возобновления ударов, американские власти объявили, что перемирие между Вашингтоном и Тегераном больше не действует.

14 июля силы Корпуса стражей исламской революции (КСИР) в ответ на американские атаки нанесли удары по объектам США в Бахрейне и Кувейте. По данным КСИР, поражены ангары на базе Шейх Иса в Бахрейне, а также площадка развертывания беспилотников на базе Али аль-Салем в Кувейте.

Ранее Иран обвинил США в «уничтожении» меморандума о взаимопонимании.

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