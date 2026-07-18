США атаковали иранскую провинцию на юге страны

Вооруженные силы (ВС) США нанесли удар по городу Чогадак в провинции Бушер. Об этом сообщило агентство IRNA со ссылкой на местные власти.

В результате удара никто не пострадал. О разрушениях не сообщается.

По данным агентства, взрыв также прогремел в городе Омидийе в провинции Хузестан.

17 июня США и Иран подписали временный меморандум о взаимопонимании, предусматривающий прекращение боевых действий и запуск нового раунда переговоров. Однако 8 июля, после возобновления ударов, американские власти объявили, что перемирие между Вашингтоном и Тегераном больше не действует.

14 июля силы Корпуса стражей исламской революции (КСИР) в ответ на американские атаки нанесли удары по объектам США в Бахрейне и Кувейте. По данным КСИР, поражены ангары на базе Шейх Иса в Бахрейне, а также площадка развертывания беспилотников на базе Али аль-Салем в Кувейте.

Ранее Иран обвинил США в «уничтожении» меморандума о взаимопонимании.