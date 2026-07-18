Иран не позволил танкерам пройти через Ормузский пролив

КСИР: Иран остановил четыре судна при попытке прохода через Ормузский пролив

Корпус стражей исламской революции (КСИР) заявил о перехвате четырех судов при попытке прохода через Ормузский пролив. Об этом говорится в заявлении военного формирования.

«За последние несколько часов четыре судна при поддержке армии США попытались пройти через Ормузский пролив. В ходе операции с применением ракет и беспилотников все четыре судна были остановлены», — говорится в заявлении.

Ситуация вокруг Ормузского пролива обострилась после того, как США и Иран вновь начали обмениваться ударами и констатировали, что так и не достигли консенсуса, способного привести к долгосрочному миру. Вашингтон объявил, что вновь устанавливает морскую блокаду для перевозки иранских грузов. В ООН предупредили о негативных последствиях этой меры для мирового рынка продовольствия.

При этом Иран наносит удары по танкерам, которые, с его точки зрения, нарушают правила прохода через Ормуз.

Ранее сообщалось, что судоходство в Ормузском проливе упало до минимума с июньской сделки Ирана и США.