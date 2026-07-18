Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
ЧМ-2026Проблемы с бензином в РоссииРемесло задержан по делу о фейкахЗадержание Бориса Надеждина
Армия

Иран не позволил танкерам пройти через Ормузский пролив

КСИР: Иран остановил четыре судна при попытке прохода через Ормузский пролив
Dado Ruvic/Reuters

Корпус стражей исламской революции (КСИР) заявил о перехвате четырех судов при попытке прохода через Ормузский пролив. Об этом говорится в заявлении военного формирования.

«За последние несколько часов четыре судна при поддержке армии США попытались пройти через Ормузский пролив. В ходе операции с применением ракет и беспилотников все четыре судна были остановлены», — говорится в заявлении.

Ситуация вокруг Ормузского пролива обострилась после того, как США и Иран вновь начали обмениваться ударами и констатировали, что так и не достигли консенсуса, способного привести к долгосрочному миру. Вашингтон объявил, что вновь устанавливает морскую блокаду для перевозки иранских грузов. В ООН предупредили о негативных последствиях этой меры для мирового рынка продовольствия.

При этом Иран наносит удары по танкерам, которые, с его точки зрения, нарушают правила прохода через Ормуз.

Ранее сообщалось, что судоходство в Ормузском проливе упало до минимума с июньской сделки Ирана и США.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Исторический обвал на бирже и тренд на ипотеку до пенсии. Главное про деньги за неделю
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!