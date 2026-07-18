КСИР ударил по ИИ-хабу и складу беспилотников США в Бахрейне

IRNA: КСИР ударил ракетами и дронами по ИИ-хабу и складу БПЛА США в Бахрейне

Корпус стражей исламской революции нанес ракетный и дроновый удар по ИИ‑хабу и складу беспилотных летательных аппаратов США в Бахрейне. Об этом сообщает иранское агентство IRNA.

По информации издания, американский ИИ‑хаб является основным и используется Вооруженными силами США для атак на Иран. Уточняется, что атака была совершена в рамках 17-й волны операции «Наср-2».

Военный советник верховного лидера Ирана Мохсен Резаи заявил, что иранские военные начнут наступательные операции, в случае если США продолжат атаковать исламскую республику в течение 2-3 дней. В таком случае Тегеран ударит не только по американских военным базам в зоне конфликта, но и за ее пределами.

18 июня США и Иран заключили временный меморандум о взаимопонимании, который должен был закрепить прекращение боевых действий и запустить новый этап переговоров. Однако спустя всего несколько дней американское руководство обвинило Иран в нарушении режима прекращения огня в Ормузском проливе. 8 июля президент США Дональд Трамп на полях саммита НАТО заявил, что перемирие между Вашингтоном и Тегераном больше не действует. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Иран обвинил США в «уничтожении» меморандума о взаимопонимании.