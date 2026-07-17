В МО назвали число резервистов, набранных за шесть месяцев 2026 года

Евкуров: в ВС РФ подготовили более 140 тысяч резервистов за полгода

За первые шесть месяцев 2026 года подготовлены более 140 тысяч военнослужащих в полках резерва, на полигонах и участках группировок войск. Об этом заместитель главы военного ведомства генерал армии Юнус-Бек Евкуров сообщил в ходе заседания коллегии Минобороны России, передает РИА Новости.

«Рабочими группами и инструкторами органов боевой подготовки и резервных полков подготовлены более 140 тыс. военнослужащих», — поделился генерал.

30 января министр обороны Российской Федерации Андрей Белоусов утвердил расширенный список медицинских противопоказаний, препятствующих подписанию контракта на прохождение военной службы в период мобилизации, военного положения или в военное время для лиц с категорией «ограниченно годен».

Согласно документу, работа над которым велась с сентября 2025 года, количество заболеваний, исключающих возможность службы по контракту для данной категории граждан, возросло с 26 до 35 наименований.

Важным изменением стало включение в перечень всех форм сахарного диабета (предыдущая редакция ограничивала только первый тип). Также список пополнили заболевания и врожденные пороки развития аорты, магистральных сосудов и лимфатической системы при наличии умеренных нарушений кровотока.

Ранее в Минобороны рассказали о контракте для операторов БПЛА.

https://www.gazeta.ru/army/news/2026/01/22/27678517.shtml