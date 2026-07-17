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Армия

Источники в минобороны Украины выдали причину увольнения Федорова

FT: Зеленский мог уволить Федорова из-за отказа отдавать контракты «своим»
Keystone Press Agency/Global Look Press

Увольнение Михаила Федорова с поста министра обороны Украины произошло из-за того, что он блокировал попытки направить выгодные контракты на госзакупки определенным привилегированным компаниям. Такое мнение высказывает газета The Financial Times со ссылкой на несколько источников.

По их словам, у Федорова возникло столкновение интересов с влиятельными фигурами в политическом и военном руководстве Украины, включая главкома ВСУ Александра Сырского. Министр не раз обвинял генштаб в блокировании инициатив своего ведомства, полагая, что решения там принимались не на основании профессиональной компетентности, а исходя из лояльности.

«Сырский действовал вопреки распоряжениям гражданского руководства. Генералы не должны идти против правительства. Это противоречит украинскому закону о национальной безопасности. Но Зеленский это допустил», — приводит FT слова высокопоставленного источника в Минобороны Украины.

Собеседники издания выразили уверенность в том, что с Евгением Хмарой, которого Зеленский назначил врио министра обороны, у Сырского тоже возникнут проблемы.

«Он [Хмара] достаточно умен, чтобы не вступать с ним [Сырским] в открытый конфликт сразу, но со временем столкновение, скорее всего, неизбежно», — поделился мнением источник FT.

Вчера Верховная рада утвердила назначение 16 министров нового кабмина, за исключением глав МИД и Минобороны, кандидатуры которых должен вносить Владимир Зеленский. Позже президент страны поручил и.о. председателя СБУ Хмаре временно исполнять обязанности министра обороны, а Андрею Сибиге — министра иностранных дел. Их назначение на постоянные должности парламент должен утвердить на пленарном заседании 18 августа.

Ранее экс-премьер Украины объяснил назначение Хмары.

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