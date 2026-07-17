Бывший премьер Украины объяснил назначение Хмары и.о. министра обороны

Украинскому лидеру Владимиру Зеленскому в условиях протестов после увольнения главы Минобороны Михаила Федорова некого было назначить на этот пост. Врио главы СБУ Евгений Хмара «оказался под рукой», поэтому и был назначен и.о. министра обороны. Об этом «Газете.Ru» заявил бывший премьер Украины Николай Азаров.

«Был уволен [экс-глава СБУ Василий] Малюк, который пользовался абсолютной поддержкой [экс-главы офиса президента Андрея] Ермака и Зеленского. Год тому назад он арестовал детективов НАБУ, которые расследовали коррупционное дело Зеленского, Ермака и Миндича. Почему он их арестовал? По команде, естественно, Зеленского, чтобы разрушить антикоррупционное дело НАБУ. Но ничего не получилось из этого. В декабре прошлого года он был вынужден выпустить их, продержав почти полгода. Он получил очень нехороший резонанс и в Европе, и в Америке. Поэтому [на место Малюка] был назначен вот этот Евгений Хмара», — напомнил украинский политик.

Азаров отметил, что с момента назначения Хмары врио главы СБУ прошло уже полгода, однако он все равно остается временно исполняющим обязанности руководителя этого ведомства. Экс-премьер предположил, что к Хмаре были «какие-то вопросы» со стороны Зеленского, поэтому его и не назначали на должность окончательно.

«Сейчас, когда Зеленский оказался в ситуации, когда надо кого-то быстро назначать, потому что он уволил этого Федорова. Федоров пользовался поддержкой нацистов, которые всякие демонстрации организовали в его поддержку. На Западе, в Европе не совсем поняли, почему этого Федорова через полгода уволили. Он [Зеленский] оказался в такой ситуации, когда надо кого-то назначать. Вот он назначил того, кто был под рукой — Евгения Хмару», — сказал Азаров.

16 июля Зеленский назначил Хмару и.о. министра обороны.

По словам украинского лидера, Хмара обладает «огромным, во многом беспрецедентным опытом в проведении технологических ударных операций».

Ранее экс-нардеп заявил, что новый министр обороны Украины ужесточит мобилизацию.