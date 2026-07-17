Вузы Минобороны с 1 сентября в начнут обучение более 56 тысяч курсантов

Горемыкин: вузы МО с 1 сентября в начнут обучение более 56 тысяч курсантов

С 1 сентября высшие учебные заведения Министерства обороны Российской Федерации примут более 56 тысяч курсантов. Об этом сообщил заместитель министра обороны Виктор Горемыкин на заседании коллегии министерства, пишет РИА Новости.

Кроме того, в ходе заседания Горемыкин рассказал о ходе реализации программы модернизации военного образования и подготовки офицеров.

«С 1 сентября в вузах Минобороны России стартует обучение по 11 новым и 85 модернизированным военным специальностям, а также по 15 дополнительным программам повышения квалификации. Проведенные мероприятия по военно-профессиональной ориентации позволили отобрать свыше 56 тысяч кандидатов», – отметил он.

В начале июля премьер-министр России Михаил Мишустин дал указание о восстановлении двух военных вузов: Военной академии материально-технического обеспечения имени генерала армии А. В. Хрулева и Высшего военно-морского училища имени М. В. Фрунзе.

В прошлом году военные вузы страны приняли около 19,6 тысячи курсантов.

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