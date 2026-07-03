Мишустин распорядился воссоздать два военных вуза в России

Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил воссоздать Военную академию материально-технического обеспечения имени генерала армии А. В. Хрулева и Высшее военно-морское училище имени М. В. Фрунзе. Соответствующее распоряжение правительства опубликовано на портале официальных правовых актов РФ.

«Реорганизовать федеральное государственное казенное военно-образовательное учреждение высшего образования «Военная академия материально-технического обеспечения имени генерала армии А. В. Хрулева» Министерства обороны в форме выделения из него федерального государственного казенного военного образовательного учреждения высшего образования «Военный инженерно-технический университет», — следует из документа.

История военной академии началась с 1939 года. Ее главной задачей была подготовка инженеров для возведения морских баз и береговых фортификационных укреплений. Училище им. М. В. Фрунзе возродят, выделив его из состава Военно-морской академии адмирала Флота Советского Союза Н. Г. Кузнецова.

До этого Мишустин распорядился воссоздать Саратовское высшее артиллерийское командное училище. Согласно утвержденному документу, штат училища, включая военнослужащих и гражданский персонал, будет насчитывать до 6 тысяч человек.

Ранее сообщалось о планах воссоздать в России расформированное в 2007 году танковое училище.