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Армия

Мишустин распорядился воссоздать два военных вуза в России

Мишустин поручил воссоздать в России военно-морское училище имени Фрунзе
Дмитрий Астахов/РИА Новости

Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил воссоздать Военную академию материально-технического обеспечения имени генерала армии А. В. Хрулева и Высшее военно-морское училище имени М. В. Фрунзе. Соответствующее распоряжение правительства опубликовано на портале официальных правовых актов РФ.

«Реорганизовать федеральное государственное казенное военно-образовательное учреждение высшего образования «Военная академия материально-технического обеспечения имени генерала армии А. В. Хрулева» Министерства обороны в форме выделения из него федерального государственного казенного военного образовательного учреждения высшего образования «Военный инженерно-технический университет», — следует из документа.

История военной академии началась с 1939 года. Ее главной задачей была подготовка инженеров для возведения морских баз и береговых фортификационных укреплений. Училище им. М. В. Фрунзе возродят, выделив его из состава Военно-морской академии адмирала Флота Советского Союза Н. Г. Кузнецова.

До этого Мишустин распорядился воссоздать Саратовское высшее артиллерийское командное училище. Согласно утвержденному документу, штат училища, включая военнослужащих и гражданский персонал, будет насчитывать до 6 тысяч человек.

Ранее сообщалось о планах воссоздать в России расформированное в 2007 году танковое училище.

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