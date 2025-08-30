В России резко вырос набор студентов в военные вузы

Замминистра обороны Горемыкин: набор в военные вузы России за год вырос на 22%

В новом учебном году набор в военные вузы России стал больше на 22%. Более 19,6 тысячи курсантов начнут обучение с 1 сентября, сообщил заместитель министра обороны и начальник Главного военно-политического управления ВС РФ, генерал армии Виктор Горемыкин.

«Комплектование первых курсов вузов Минобороны России — по сравнению с прошлым годом набор увеличен на 22 процента. С 1 сентября к обучению приступят более 19,6 тысячи курсантов. Параметры набора выполнены во всех 38 военно-учебных заведениях министерства обороны», — отметил он на коллегии оборонного ведомства.

Генерал армии также упомянул, что с 1 сентября начнется подготовка офицеров в недавно созданных Саратовском высшем военном училище радиационной, химической и биологической защиты и Нижегородском высшем военно-инженерном командном училище.

Кроме того, Горемыкин заявил об активной работе по модернизации инфраструктуры и материально-технического обеспечения военных высших учебных заведений. По его словам, разработан и утвержден перечень объектов, которым требуется проведение капитального ремонта.

Ранее сообщалось, что в России с начала учебного года начнется регулирование платного набора в вузы.