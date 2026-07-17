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Армия

Минобороны опубликовало видео уничтожения безэкипажных катеров ВСУ

МО РФ опубликовало видео уничтожения безэкипажных катеров ВСУ в Черном море

Минобороны России показало видео уничтожения безэкипажных катеров Вооруженных сил Украины. Кадры опубликованы в Telegram-канале ведомства.

Плавсредства были поражены с помощью барражирующих боеприпасов «Ланцет» в Черном море и Егорлыцком заливе.

«Накануне военнослужащими подразделения войск беспилотных систем группировки войск «Днепр» были уничтожены два БЭК Украины в акваториях Черного моря и Егорлыцкого залива», — говорится в сообщении.

17 июля Минобороны сообщило, что пять безэкипажных катеров Вооруженных сил Украины (ВСУ) были уничтожены в акватории Черного моря за прошедшую неделю. В заявлении отмечается, что удары по украинским морским дронам наносили военнослужащие Черноморского флота.

Накануне российские войска нанесли удары по сухогрузу на переходе в порт «Черноморск», доставлявшему грузы для Вооруженных сил Украины.

Ранее в Минобороны подтвердили удары по двум портам на Украине.

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