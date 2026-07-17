Раскрыто число уничтоженных за неделю беспилотников и безэкипажных катеров ВСУ

МО: ВС РФ за неделю уничтожили пять безэкипажных катеров ВСУ и 4 661 беспилотник

Пять безэкипажных катеров Вооруженных сил Украины (ВСУ) были уничтожены в акватории Черного моря за прошедшую неделю. Об этом сообщила пресс-служба министерства обороны РФ.

В заявлении отмечается, что удары по украинским морским дронам наносили военнослужащие Черноморского флота.

Также в ведомстве отчитались о работе сил противовоздушной обороны (ПВО) в период с 11 по 17 июля. По данным Минобороны, российским бойцам за неделю удалось ликвидировать 68 управляемых авиационных бомб ВСУ и семь снарядов от реактивных систем залпового огня HIMARS, произведенных в Соединенных Штатах.

«Сбиты <...> две крылатые ракеты большой дальности, а также 4 661 беспилотный летательный аппарат самолетного типа», — добавили в ведомстве.

Там подчеркнули, что ВСУ за все время боевых действий лишились 183 156 беспилотников.

В ночь на 17 июля дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили 243 украинских дрона самолетного типа над территорией РФ. Часть целей нейтрализовали в Смоленской, Курской, Воронежской, Белгородской, Орловской, Тульской, Ростовской, Калужской и Брянской областях. Остальные летательные аппараты были сбиты над акваториями Черного и Азовского морей, в Крыму, Краснодарском и Ставропольском краях.

Ранее российские военные ракетой Х-39 ЛМУР ударили по пункту управления дронами ВСУ.